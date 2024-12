Uma mulher de 88 anos caiu esta manhã na via pública, na rua do Sagrado Coração de Jesus, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 10h40, que mobilizaram para o local uma ambulância.

A vítima, de 88 anos, apresentava ferimentos na anca e foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.