Madeira sob aviso amarelo por mais de 24 horas

A Costa Sul e as Regiões Montanhosas da Ilha da Madeira encontram-se sob alerta amarelo para precipitação e vento por mais de 24 horas.

Segundo os avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a Costa Sul e as Regiões Montanhosas estão sob o aviso menos grave de uma escala de três para precipitação desde as 11h54 deste domingo até ao meio-dia de segunda-feira.

Inicialmente o aviso tinha sido emitido entre as 6h00 de hoje até as 12h00 de amanhã, contudo uma mais recente actualização do IPMA dava conta que os alertas para precipitação, por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente acompanhada de trovoada, iam ter início às 3h00 desta madrugada até às 12 horas de segunda-feira.

Já o vento, de quadrante sul, com rajadas até 75 km/h, em especial na parte oeste da Costa Sul mantém-se sob alerta até à meia-noite da próxima terça-feira, dia 17. Nas Regiões Montanhosas o vento soprará do quadrante sul, com rajadas até 95 km/h, com o alerta a vigorar durante o mesmo período.