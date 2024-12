IPMA reforça aviso de vento forte em todo o arquipélago da Madeira até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou, esta manhã, um aviso de vento forte que abrange todo o arquipélago da Madeira e que é válido entre a manhã deste sábado e as 00h00 de segunda-feira.

O ‘aviso amarelo’ tem em conta a previsão de vento de nordeste com rajadas até 100km/hora nas zonas montanhosas, sendo que nas costas norte e sul da Madeira e na ilha do Porto Santo as rajadas vão até 75 quilómetros hora, com especial incidência nos extremos das ilhas.