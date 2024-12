Real Madrid bate Sevilha e sobe ao segundo lugar em Espanha

Um Real Madrid assertivo venceu hoje o Sevilha por 4-2, subindo ao segundo lugar da Liga espanhola de futebol à 18.ª jornada, na qual o Atlético de Madrid destronou o FC Barcelona do comando, após vencer na Catalunha.

Um dia depois dos 'colchoneros' agravarem a crise dos 'blaugrana', superando-os por 2-1, com golo aos 90+6, deixando-os com apenas um ponto nos últimos nove possíveis, um Real Madrid mais voraz na primeira parte impôs-se com golos bonitos, dias após conquistar mais uma Taça Intercontinental que o consagra como o melhor clube do Mundo, pela nona vez.

O 'show' inicial dos 'merengues' começou aos 10 minutos, numa 'bomba' do francês Mbappé de fora da área, na mesma zona frontal onde o uruguaio Valverde, aos 20, ampliou para 2-0, em novo disparo indefensável que até o treinador Carlo Ancelotti, habitualmente comedido no banco, celebrou.

O terceiro tento surgiu aos 34, com Lucas Vasquez, na direita, a cruzar para finalização vistosa do brasileiro Rodrygo.

O Sevilha, que já tinha ameaçado por duas vezes, reduziu no minuto seguinte, aos 35, com Isaac Romero, de cabeça, a corresponder da melhor forma a um cruzamento na direita de Juanlu Sanchez.

O Real Madrid serenou um pouco o ritmo na etapa complementar, ainda assim, o marroquino Brahim Diaz, após combinar com Mbappé, ampliou para 4-1 aos 53 minutos.

Isaac Romero teve, aos 73, novo ensejo de reduzir, contudo o seu remate cruzado, de pé esquerdo, embateu no poste, antes do belga Dodi Lukebakio, em contra-ataque, efetivar o 4-2, aos 86 minutos, sem impacto no resultado que deixa o Sevilha provisoriamente em 12.º, com 22 pontos.

André Almeida foi titular na equipa do Valência que aos 90+8 resgatou um ponto ao conseguir um empate caseiro 2-2 com o Alavés, que lhe permitiu deixar a lanterna-vermelha, embora com os mesmos 12 pontos do Valladolid, que tem mais um jogo.

Em véspera de receber o Real Madrid, Dani Gómez marcou já fora de horas, depois de Carlos Martín, aos 07, e Joan Jordán, aos 88, de penálti, terem dado duas vantagens aos forasteiros, a primeira das quais anulada aos 70, também através de castigo máximo, convertido por Luis Rioja.

O Valência, que não vence há cinco jogos, conseguindo apenas dois pontos em 15 possíveis, enquanto o Alavés conseguiu o quarto empate consecutivo, após duas derrotas.

Ainda hoje o Leganés recebe o Villarreal, o Las Palmas o Espanyol e o Bétis o Rayo Vallecano.