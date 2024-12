Número de mortos em acidente no centro do Brasil sobe para 37

O número de mortos no acidente, que ocorreu na madrugada de hoje, envolvendo um autocarro, um camião e outro veículo, no estado de Minas Gerais, centro do Brasil, subiu para pelo menos 37, informaram as forças de segurança.

Inicialmente, os bombeiros tinham informado que havia 22 mortos, número que aumentou à medida que avançaram os trabalhos de resgate dos corpos, alguns deles "carbonizados e presos nos destroços".

A Polícia Rodoviária Federal explicou que o número de vítimas ainda é "preliminar", porque o incêndio no veículo causado pelo acidente dificultou a identificação dos corpos.

⛑️TRAGÉDIA: vídeo mostra destruição no acidente entre carreta e ônibus na BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Autoridades confirmam 29 mortos pic.twitter.com/0tZjF8d1wx — Portal do Cerrado (@portaldocerrado) December 21, 2024

O motorista do autocarro, no qual se estimou inicialmente que viajavam cerca de 45 passageiros, perdeu o controlo do volante num troço da estrada BR-116, quando passava pelo município de Teófilo Otoni.

De acordo com a versão da Polícia Rodoviária Federal, o descontrole aconteceu depois que um "grande bloco de granito" ter caído de um camião que passava, atingindo o autocarro, que acabou depois por incendiar-se e ficar completamente destruído.

Um ônibus da Emtram, que saiu de São Paulo com destino a Vitória da Conquista, se envolveu em um grave acidente neste sábado, em Minas Gerais. Pelo menos 38 pessoas morreram e há baianos entre as vítimas. pic.twitter.com/eKhPi9GBQn — Jean Mendes (@ojeanmendesc) December 21, 2024

Outro veículo que seguia atrás colidiu com o camião carregado de granito, mas os seus três passageiros sobreviveram, embora com "ferimentos graves".

Treze outros sobreviventes do autocarro foram levados para hospitais das redondezas para tratamento, de acordo com os bombeiros.

"Depois de horas de trabalho, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas e retirar 22 vítimas carbonizadas que estavam presas no metal", referiu o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atendeu a ocorrência, hoje de manhã.