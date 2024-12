Sporting bate Santa Clara no prolongamento e passa aos quartos de final da Taça

O Sporting apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer na receção ao Santa Clara por 2-1, após prolongamento, no jogo que abriu os oitavos de final da prova.

Depois de uma igualdade sem golos no final da primeira parte, os 'leões', que recentemente foram batidos pela equipa açoriana em Alvalade por 1-0 para o campeonato, chegaram à vantagem apenas aos 74 minutos, através do dinamarquês Conrad Harder, mas ainda permitiram que o Santa Clara igualasse, aos 90+8, por Pedro Ferreira, levando o jogo para tempo extra.

No prolongamento, e numa altura em que os penáltis começavam a ser hipótese, um erro da defesa açoriana permitiu ao avançado sueco Viktor Gyökeres isolar-se e voltar a colocar os 'leões' em vantagem, aos 113 minutos.

Os oitavos de final prosseguem no sábado, com dois duelos entre equipas de escalões inferiores, Tirsense-Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e Oliveira do Hospital-São João de Ver, da Liga 3, o que garante já a presença destas divisões nos 'quartos'.

Em 12 de janeiro de 2025, disputam-se mais três jogos: o Elvas (CP)-Vitória de Guimarães (I), às 14:00, o Casa Pia (I)-Rio Ave (I), às 16:45 e o Gil Vicente (I)-Moreirense (I), às 19:45.

A eliminatória fecha com a receção do Farense ao Benfica, em 14 de janeiro, e do Sporting de Braga ao Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, no dia seguinte.