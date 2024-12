Real Madrid empata e pode cair para terceiro

O Real Madrid deu hoje a volta a uma desvantagem de dois golos, porém cedeu um empate 3-3 em casa do Rayo Vallecano, que o impediu de destronar o FC Barcelona da liderança da Liga espanhola de futebol.

A dias de disputar a Taça Intercontinental, quarta-feira, em Doha frente aos mexicanos do Pachuca, os 'merengues' cederam dois golos de vantagem na partida da 17.ª jornada, conseguiram virar para 3-2, contudo, no lance seguinte a Vinicius Jr entrar em campo, o Rayo Vallecano fez a igualdade que perdurou até final.

Assim, o FC Barcelona, que domingo recebe o Leganés, comanda com 38 pontos nos mesmos 17 jogos do Real Madrid, que ficou com 37, e que pode ser ultrapassado domingo, caso o rival Atlético de Madrid, com 35, vença, em casa, o Getafe.

O Rayo Vallecano começou muito forte e, logo aos quatro minutos, Unai Lopez concluiu, de cabeça, um lance vistoso de Jorge de Frutos, na direita. A intensidade dos anfitriões resultou em novo tento, aos 36, na sequência de um canto no qual o ganês Abdul Mumin foi o mais forte no jogo aéreo.

Os 'merengues' pareciam adormecidos, porém um 'míssil' do uruguaio Valverde, de fora da área, aos 39, despertou a equipa, que viu o inglês Jude Bellingham desviar, também de cabeça, para a igualdade 2-2 ao intervalo.

Rodrygo, aos 56, com a ajuda, involuntária, de um contrário, consumou a reviravolta com um forte remate à entrada da área, antes de Isi Palazon, aos 64, se antecipar à defesa e desviar para o 3-3.

Já o Maiorca deu a volta ao Girona, formação que este ano disputa a Liga dos Campeões, impondo-se por 2-1, apesar de jogar reduzido a 10 elementos, devido a expulsão, aos 31 minutos, do kosovar Vedat Muriqi, quando persistia o equilibrado 1-1.

Com um jogo a mais, nomeadamente 18, os insulares são quintos, com 27 pontos, enquanto o Girona, que não vence no campeonato há três encontros, caiu para nono, com 22.

Com um tento solitário de Bueno Sebastián, aos 65 minutos, o Sevilha bateu o Celta de Vigo por 1-0, ascendendo a 10.º, com 22 pontos, enquanto os galegos estão na 12.ª posição, com 21.

O 'aflito' Espanyol travou o Osasuna (0-0), mas manteve-se em antepenúltimo, em zona de descida, mas tirou o adversário de posição UEFA, caindo para sétimo.