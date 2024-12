Turquia defende fim das sanções à Síria o mais rapidamente possível

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia defendeu hoje, na capital síria, que as sanções contra a Síria devem ser levantadas "o mais rapidamente possível".

Numa conferência de imprensa conjunta com o novo líder da Síria, Ahmad al-Chareh, em Damasco, Hakan Fidan defendeu que as sanções internacionais ao país devem ser retiradas.

"A comunidade internacional deve estar totalmente mobilizada para que a Síria se recupere e para que as pessoas deslocadas regressem ao seu país. As sanções impostas ao regime anterior devem ser levantadas o mais rapidamente possível para que os serviços possam ser prestados", disse o governante turco, que hoje visitou Damasco.

Fidan considerou ainda que a vitória da queda de Bashar al-Assad pertence aos sírios e a "mais ninguém".

"Meus queridos irmãos e irmãs, esta vitória é vossa e de mais ninguém. Graças aos vossos sacrifícios, a Síria aproveitou uma oportunidade histórica", disse.

A Turquia rejeitou na quarta-feira os comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que descreveu a vitória rebelde na Síria como uma "tomada de poder hostil" de Ancara.

A Turquia tem vindo a exercer uma influência considerável no noroeste da Síria desde 2016, mantendo relações com a Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham - HTS, em árabe), herdeira da antiga afiliada síria da Al-Qaida e classificada como grupo terrorista por muitos países ocidentais.

A HTS liderou a ofensiva que derrubou o regime do antigo Presidente sírio Bashar al-Assad, no poder há 24 anos, deposto a 08 de dezembro numa operação que durou uma dúzia de dias e que obrigou ao seu refúgio em Moscovo, juntamente com a sua família.