Turquia reabre no sábado a sua embaixada em Damasco

A Turquia vai reabrir no sábado a sua embaixada na Síria em Damasco, encerrada desde 2012, adiantou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, num momento de transição depois da queda do regime de Bashar al-Assad.

A equipa da embaixada e o chefe da missão designado quinta-feira "partiram hoje" (sexta-feira) para Damasco e a embaixada "estará operacional amanhã" (sábado), frisou Hakan Fidan, em entrevista ao canal privado turco NTV.

A Turquia nomeou na quinta-feira um novo chefe de missão para a sua embaixada em Damasco, encerrada desde 2012 e que se comprometeu a reabrir após a deposição do presidente sírio Bashar al-Assad.

Nomeado encarregado, Koroglu tinha sido embaixador turco em Nouakchott, na Mauritânia.

Atualmente não é claro por quanto tempo manterá o seu cargo temporário em Damasco.

A embaixada turca em Damasco fechou portas e, 26 de março de 2012, um ano após o início da guerra civil na Síria, devido à deterioração da situação de segurança e num contexto de apelos do governo turco à demissão de Bashar al-Assad.

Uma coligação rebelde liderada pela Organização Islâmica de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS, em árabe) lançou uma ofensiva relâmpago em 27 de novembro a partir da cidade síria de Idlib, um bastião da oposição, e conseguiu expulsar em poucos dias o exército de Assad das capitais provinciais de Alepo, Hama e Homs, abrindo caminho para Damasco.

Bashar al-Assad, que sucedeu ao pai Hafez em 2000, fugiu com a família para a Rússia no domingo, pouco antes da coligação rebelde, que inclui também fações pró-turcas, tomar Damasco e pôr fim a cinco décadas de poder da família do ex-presidente.