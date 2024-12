Dicas para se proteger do frio

Com a chegada do Inverno, eis que as temperaturas têm tendência para descer e, por isso, há conselhos que pode ter em atenção a fim de se proteger do frio. Apesar da Madeira, por norma, não enfrentar temperaturas extremas, há cuidados que podem ser tomados em considerações, ainda para mais se tencionar viajar para destinos mais frios.

Um dos conselhos passa por encurtar as horas entre as refeições. Além disso, pode optar por sopas e bebidas quentes, como chás e leite. Pode ainda apostar em alimentos mais calóricos, mas deve evitar bebidas alcoólicas, uma vez que o álcool faz o organismo libertar calor e arrefecer e pode diminuir a capacidade de sentir frio.

Quanto ao banho, tenha atenção que a água demasiado quente remove a camada cutânea da pele. Nesse sentido, é necessário passar creme hidratante nas áreas mais expostas ao frio, protegendo ainda as mãos e os lábios de ficarem gretados.

Por outro lado, deve evitar praticar actividades física intensas, uma vez que as temperaturas baixas não favorecem a circulação sanguínea e obrigam o coração a um esforço maior. Pode, contudo, praticar exercício de forma moderada, pois aumenta a circulação sanguínea e a produção de calor.

Quando se vestir, opte por fazê-lo como que uma cebola: em camadas ao invés de com uma só peça. O facto de usar várias peças acaba por funcionar com um isolante.

Ainda no que concerne à roupa, evite usá-las muito justas ou que provoquem transpiração. Segundo a Deco Proteste, as primeiras dificultam a circulação sanguínea e as segundas provocam perda de calor. Use ainda calçado isolante, para conservar a temperatura.

Deve ter em atenção áreas como o rosto, que podem ser protegidas com recurso a um cachecol. Como se perde muito calor pela cabeça, o gorro é outro bom amigo.

Se for apanhado pela chuva, deve mudar de roupa de imediato. Principalmente as meias, mas também outras peças de roupa molhadas não ajudam a conservar o calor corporal.

Quanto ao ambiente em que se encontra, tente aquecê-lo. No entanto, lembre-se de, de vez em quando, abrir janelas para permitir arejamos e certifique-se de que os aquecedores e lareiras estão a cumprir as normas de segurança.