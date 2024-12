Só 3% de condutores testados não acusaram álcool no sangue

A manchete deste domingo, em vésperas da 'Festa' é merecedor de reflexão, pelo menos para quem anda com volantes nas mãos. 97% dos condutores testados acusaram excesso de álcool, referimos. E acrescentamos: "Nos primeiros 10 meses do ano, a PSP apanhou mais de 12 mil na estrada através do 'balão'. Operações fiscalizaram uma média de 362 veículos por dia."

Também sobre a temática dos condutores, "Justiça manda libertar fugitivo que circulou em contra-mão e destruiu carro policial". Temas para ler nas páginas 6 e 7.

Com foto principal desta edição, contamos que o Grupo Sousa e Yilport Iberia oficializam compra da SOTAGUS. Para complementar, contamos que o "Processo negocial, concluído após 'luz verde' da Autoridade da Concorrência, permite ao armador madeirense ter um posicionamento de maior relevância no porto de Lisboa". Para leitura na página 12.

Um Bailado rumo ao sonho é como apresentamos mais um 'Geração do Futuro'. "Licenciada em dança pela De Montfort University, em Leicester, Carolina Gonçalves, de 21 anos, ganha embalo como agente imobiliária para criar uma companhia profissional de dança na Madeira", realçamos, matéria que pode ler 4 e 5.

Menos positivo é a notícia que se segue. Dezembro de baixas expectativas para o "Comércio tradicional não antevê grandes vendas e rejeita horário de Natal alargado", para ler na página 2 e 3. Também demos conta que o 'Cica Bar' reduz 'stock' de carne vinha d'alhos por causa da previsão de chuva na Noite do Mercado". E é já amanhã. Leia na página 29. Para ser mais positivo, saiba que "Há 3,4 milhões de euros para reforçar a competitividade das empresas". É para ler na página 10.

Também no desporto não podíamos deixar de dar nota de destaque este facto: Madeira SAD conquista Supertaça de Andebol. Para ler na página 17.