Empresas filiais estrangeiras na Madeira caíram 3% mas empregam mais 9%

Em 2023, existiam 226 filiais de empresas estrangeiras na RAM, -3,0% face a 2022, correspondendo a 1,9% do total das sociedades não financeiras, percentagem inferior à do País (2,1%).

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulga hoje os dados definitivos das Estatísticas das filiais estrangeiras na Região Autónoma da Madeira (RAM) para o ano de 2023, a partir de informação é proveniente do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE).

As filiais estrangeiras da RAM empregavam cerca de 4 983 pessoas (+9,3% do que no ano anterior), representando 6,6% do total do emprego das sociedades não financeiras desta Região (18,5% no País). Em termos médios, cada filial empregava 22 pessoas em 2023, valor superior ao das sociedades com sede na RAM (6 pessoas).

O Volume de Negócios (VVN) das filiais estrangeiras na RAM diminuiu 4,1% (13,9% do peso do total do VVN das sociedades não financeiras regionais), entre 2022 e 2023, para os 1 313,3 milhões de euros.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) das filiais estrangeiras na RAM foi de 329,7 milhões de euros, concentrando 11,9% no total do VAB das sociedades regionais. Face ao ano precedente verificou-se um aumento de 4,4%, inferior ao aumento de VAB do conjunto das sociedades com sede na RAM, que foi de 13,0%

A nível do País, o VAB das filias estrangeiras cresceu 11,3% em 2023, abaixo do aumento do VAB das sociedades não financeiras em Portugal (+13,6%), e constituía 27,8% do VAB total das sociedades não financeiras.

70% são filiais de empresas com sede na União Europeia

No ano em análise, 69,9% das filiais de empresas estrangeiras da RAM, 86,7% do pessoal ao serviço e 57,9% do VVN correspondiam a empresas cuja sede se situava na União Europeia.

No ano em referência, 84,1% das filiais de empresas estrangeiras da RAM correspondiam a empresas cuja sede se situava no continente europeu, seguindo-se o continente americano, com 12,8% das filiais.

Na RAM, entre os 5 países com maior contributo para o VVN, 4 pertencem ao continente europeu.

O país de origem do controlo de capital com maior peso em termos do número de filiais da RAM foi Malta, com 17,7% (18,0% em 2022). Em termos de VAB, as filiais com centro de decisão no Luxemburgo concentravam 34,1% (31,9% um ano antes) do VAB das filiais.

Uma em cinco filiais entraram na Região através do CINM

Em 2023 na RAM, por sector de actividade destacam-se as actividades de “Outros serviços” e da “Construção e Actividades Imobiliárias” com 81 e 53 filiais estrangeiras, respectivamente (88 e 55 filiais no ano anterior).

De acordo com a análise elaborada pela DREM, as filiais de empresas estrangeiras que estão licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) representam 19,5% do total das filiais da RAM, 8,2% do pessoal ao serviço, 19,7% do VVN e 30,5% do VAB das sociedades detidas por entidades sediadas em países estrangeiros.