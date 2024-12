Taxa de oferta de empregos recua na zona euro e na UE no 3.º trimestre

A taxa de ofertas de emprego recuou, no terceiro trimestre, para os 2,5% na zona euro e os 2,3% na União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, no conjunto dos países da área do euro, a taxa de ofertas de emprego foi de 2,5%, abaixo dos 3,0% homólogos e dos 2,6% no trimestre anterior.

Na UE, as vagas de emprego de 2,3% entre junho e setembro comparam com a taxa de 2,7% do mesmo período de 2023 e a de 2,4% do segundo trimestre.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a taxa de empregos vagos aumentou em cinco Estados-membros, manteve-se estável em seis e diminuiu em 16 Estados-membros.

Entre os Estados-membros para os quais estão disponíveis dados comparáveis, as taxas mais elevadas de ofertas de emprego no terceiro trimestre de 2024 foram registadas nos Países Baixos (4,3%), na Bélgica (4,2%) e na Áustria (3,8%).

Em contrapartida, as taxas mais baixas foram observadas na Roménia e na Bulgária (0,8% em ambas) e na Polónia e em Espanha (0,9% em ambas).

Portugal apresentou uma taxa de 2,1% de ofertas de emprego, estável face ao trimestre anterior e acima da de 2,0% do homólogo.

Os maiores aumentos registaram-se em Chipre (0,6 pontos percentuais - pp) e na Grécia (0,5 pp) e os maiores decréscimos foram registados na Alemanha (-1,1 pp) e na Áustria (-0,8 pp).