Presidente da República realça que Portugal é confiável e não abandona alianças

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, realçou hoje a importância de os países membros da NATO mostrarem que estão unidos e afirmou que Portugal é um país confiável e não abandona alianças.

"Nós, portugueses, somos, em todo o mundo, conhecidos como sendo muito confiáveis. Quando temos um compromisso, uma missão, uma tarefa, nós cumprimos, nós entregamos. Outros podem entrar e sair. Não. Quando estamos dentro de um projeto coletivo global, estamos para o resto dos nossos dias, o tempo que for necessário", enalteceu Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava na área militar de treino de Lest, na Eslováquia, onde almoçou com os 26 militares portugueses integram uma brigada multinacional da NATO, na qual participam Portugal, Eslováquia, Espanha, República Checa e Eslovénia.

A acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa estiveram também o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão, e a Embaixadora de Portugal na capital da Eslováquia, Maria João Lopes Cardoso.

No final da refeição natalícia, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu algumas palavras aos militares portugueses, estando a ouvi-lo também participantes de outras nacionalidades da brigada multinacional da NATO e ainda um militar representante dos Estados Unidos da América, que não integra esta brigada mas está em serviço naquele local.

Marcelo Rebelo de Sousa, que é também Comandante Supremo das Forças Armadas, continuou, afirmando que é pelo facto de Portugal integrar alianças globais, como a NATO, que desde que é chefe de Estado foi encontrando tropas portuguesas em vários pontos do globo, desde África, aos Bálticos, na Roménia ou na Eslováquia.

"Em todos os lugares, quando era necessário, nós estávamos lá. Nós estamos lá. Neste caso, nós estamos aqui [na Eslováquia] para fortalecer a posição da NATO, porque todos sabemos o quão importante é mostrar que estamos juntos. Estamos unidos. Hoje, amanhã, para sempre", afirmou.

No início do mês, o Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assegurou que o seu país deixará a NATO a menos que os restantes membros aumentem o seu contributo financeiro para a Aliança Atlântica. Tanto Portugal como os EUA são países fundadores da Aliança Atlântica.

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, afirmou que desde que a Eslováquia integrou a NATO, em 2004, a cooperação com aquele país tem sido "cada vez mais intensa".

Presidente da República português recebido na Eslováquia com honras militares O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi hoje recebido com honras militares pelo homólogo eslovaco, Peter Pellegrini, em Bratislava, com quem esteve reunido cerca de meia hora antes de visitar os militares portugueses naquele país.

A presença na Eslováquia vai continuar, com a rotação desta primeira força já em janeiro, e em 2025 Portugal vai também intensificar a sua presença na "Brigada Multinacional Sudeste [na Roménia]".

"Todos os dias cumprimos missões no nosso território, no exterior, e fazemos o possível para cumprirmos bem. Somos então nomeados para cumprir bem, somos reconhecidos por aquilo que bem fazemos", realçou, transmitindo ao Presidente da República que pode contar sempre com as Forças Armadas portuguesas "para o prestígio e sempre em honra de Portugal".

Entre os 26 militares portugueses que receberam hoje a visita do chefe de Estado e vão passar o Natal em missão, longe das suas famílias, está o tenente de cavalaria Bernardo Quintela, que afirmou aos jornalistas que os objetivos desta missão, que teve início em julho, estão a ser cumpridos.

A maior dificuldade, confessou, foi o facto de serem a primeira força nacional na Eslováquia, tendo que construir tudo de raiz.

Sobre a presença de Marcelo Rebelo de Sousa neste almoço de Natal, o tenente de cavalaria Bernardo Quintela saudou-a: "É bastante importante e muito nos honra termos aqui o Comandante Supremo. É uma cara que nos é muito querida e vir cá numa altura como o Natal muito nos dignifica".