Mais de 180 pessoas no convívio de Natal da freguesia de São Pedro

Mais de 180 pessoas participaram, na manhã deste sábado, na festa de Natal dos habitantes apoiados pela Junta de Freguesia de São Pedro, que decorreu pela primeira vez na Fortaleza do Pico.

Uma nota do órgão autárquico presidido por Manuel Filipe informa que no convívio foram distribuídas prendas às crianças das famílias mais carenciadas. À festa juntaram-se os bolseiros apoiados pela freguesia, que neste ano lectivo são cerca de 40 e que receberam cheques prenda. Estiveram ainda presentes as cerca de 90 famílias apoiadas mensalmente com cabazes alimentícios, as quais receberam um cabaz extra de Natal. Participaram igualmente os quatro colaboradores que ajudam a freguesia no âmbito do Programa Ocupacional de Desempregados, que receberam um vale de compras. Os idosos que frequentam semanalmente as actividades da junta de freguesia, bem como os formadores e monitores, também marcaram presença.

Além do executivo da Junta e do presidente da Assembleia de Freguesia assistiram à festa de Natal o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, e o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar.