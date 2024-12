Capitania cancela aviso de mau tempo sinal 6

A Capitania do Porto do Funchal informa que foi cancelado o aviso de mau tempo sinal 6.

Ainda assim, apesar do cancelamento do aviso, recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que tomem precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", refere um comunicado enviado.

No entanto, o aviso passa para Sinal 4 com o vento de força 8 (63 a 74 km por hora) ou superior começando no quadrante de SE.