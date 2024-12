Fundação Marítimo solidária com o Centro da Mãe

A Fundação Marítimo Centenário promoveu, esta quinta-feira, a uma entrega solidária de alimentos, roupas e peluches no Centro da Mãe.

A iniciativa contou com a participação de dois alunos do Colégio do Marítimo, de três crianças do futebol de formação do clube e duas atletas do futebol feminino, que se juntaram para promover o espírito de solidariedade e, como afirma o clube em comunicado, "a mostrar que um pequeno gesto pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa".