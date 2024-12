Mãe de opositor russo internada na Alemanha após suspeita de envenenamento

Mãe de opositor do regime russo, Vladimir Kara-Mourza, foi internada em Berlim após ter manifestado à polícia a suspeita de ter sido envenenada.

Kara-Mourza, através da rede social Telegram, escreveu que "a mãe está de facto no hospital em Berlim, mas as suspeitas de envenenamento e de ataque cardíaco, graças a Deus, não se confirmaram. Os médicos continuam a examiná-la".

A polícia alemã disse que estava a investigar o caso de uma mulher de nacionalidade germano-russa que alertou os serviços de emergência depois de se sentir mal, sem dar pormenores sobre a sua identidade.

O semanário Spiegel tinha afirmado que se tratava de uma familiar de Vladimir Kara-Mourza, um dos líderes da oposição a Vladimir Putin, libertado a 1 de agosto no âmbito de uma troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente.

"Ainda não podemos dizer se a mulher foi envenenada e se se tratou de um agente nervoso", disse à France Presse uma porta-voz da polícia de Berlim, acrescentando que "o sangue, as roupas e o seu apartamento estão a ser analisados".

"Está a decorrer uma investigação sobre a suspeita de tentativa de homicídio", acrescentou a polícia na sua conta do X.

A polícia acrescentou que a paciente estava a ser tratada em isolamento no hospital Charité de Berlim, onde Alexei Navalny, da oposição, tinha sido tratado por uma alegada tentativa de o envenenar com Novitchok.

O próprio Vladimir Kara-Mourza sobreviveu a dois envenenamentos em 2015 e 2017. Foi libertado este verão, juntamente com outros 15 prisioneiros, na maior troca de prisioneiros desde a Guerra Fria, enquanto cumpria uma pena de 25 anos numa colónia penal da Sibéria.

Berlim é o lar de uma grande comunidade de russos em exílio. Em novembro, os opositores de Vladimir Putin manifestaram-se em Berlim, num evento organizado por Yulia Navalnaya e Vladimir Kara-Mourza, entre outros.

Nos últimos anos, foram efetuados vários envenenamentos no estrangeiro e na Rússia contra opositores ao governo. Moscovo nega qualquer responsabilidade por parte dos seus serviços secretos.

No ano passado, as próprias autoridades alemãs receberam informações de que um jornalista e um ativista russos no exílio que tinham participado numa reunião de dissidentes em Berlim suspeitavam de terem sido envenenados.