Aeroporto da Madeira passa a ter novos equipamentos de controlo de tráfego aéreo

O Presidente da Nav Portugal, Pedro Ângelo apresentou esta manha a entrega de dois equipamentos que “representa um avanço na segurança”, considerou.

A eficácia do novo sistema LIDAR e Radar Banda X “melhora a segurança e reforça as operações”, na sua opinião, reforçam uma maior confiabilidade ao aeroporto da Madeira que habitualmente sofre de fortes constrangimentos nas operações aeroportuárias.

Sob o olhar atento do secretário de estado das infra-estruturas e do presidente do governo regional, estes novos equipamentos desafiaram as soluções tecnológicas avançados

“Os sistemas são de grande complexidade só introduzidos no aeroporto de Palermo e em Hong Kong”, destacou Pedro Ângelo.

Estes equipamentos vão monitorizar em tempo real as condições dados meteorológicos que serão fornecidos as tripulações e aos controladores aéreos.