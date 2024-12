92% dos madeirenses acha que fluxo actual de turistas é muito alto ou alto

No âmbito de um Inquérito aos Residentes sobre o Turismo na RAM (IRTM), a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje as principais conclusões das quais ressalta o facto de uma grande maioria dos madeirenses considerar que o fluxo actual de turistas é muito alto ou alto, embora também uma grande maioria tenha uma apreciação favorável ao turismo.

O estudo estatístico foi uma operação "regional, desenvolvida e aplicada pela DREM na RAM, na qualidade de autoridade estatística regional", esclarece sobre os resultados que foram hoje apresentados pelo director regional Paulo Baptista Vieira, no Campus Universitário da Penteada. "Entre Outubro e Dezembro de 2023, foram entrevistados indivíduos com 18 ou mais anos, residentes em 780 alojamentos familiares que constituem a amostra do inquérito, selecionada aleatoriamente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), resultando em 678 entrevistas conseguidas", esclarece.

Além disso, frisa, "este inquérito surge no contexto do plano estratégico para o turismo da RAM, cuja monitorização de um conjunto de indicadores de desempenho e controlo é fundamental, tanto para a implementação da estratégia quanto para o acompanhamento e compreensão dos fluxos e dinâmicas da oferta turística". realça que "para alcançar esse desempenho, surge a necessidade de realizar estudos específicos que permitam identificar lacunas, desafios e oportunidades, possibilitando uma atuação mais ajustada ao paradigma atual. Foi neste contexto que, em articulação com a Direção Regional de Turismo (DRT), a DREM se propôs desenvolver esta operação estatística, com o objetivo de captar a perceção dos madeirenses sobre o impacto que o fluxo de turistas tem diretamente na vida dos residentes na RAM, bem como sobre o impacto económico, social e ambiental do turismo na Região", justifica.

Assim, os principais resultados do IRTM foram estes:

Impacto que o turismo tem na qualidade de vida dos residentes com 18 ou mais anos na RAM

No seu tempo livre, fora do contexto profissional, 42,7% das pessoas inquiridas afirmaram ter-se cruzado algumas vezes com turistas, enquanto 40,1% indicaram tê-lo feito com frequência.

Embora os resultados do IRTM indiquem contactos regulares ou frequentes com turistas, conforme mencionado no ponto anterior, esses contactos não perturbam a grande maioria dos residentes com 18 ou mais anos na RAM, dado que apenas uma pequena parcela (6,3%) afirma que estes os incomodam.

53,9% dos residentes da RAM consideram que o fluxo atual de turistas é muito alto, 37,9%, consideram-no alto e apenas 7,7% consideram-no moderado.

Apesar da maioria da população considerar que o fluxo de turistas é muito alto (53,9%), conforme referido no ponto anterior, 92,2% dos residentes afirmam que não precisaram de alterar os seus hábitos de vida para os evitar. Apenas 7,8% assinalaram esta questão como afirmativa.

A interação dos residentes com turistas é rara para 53,4% da população, sendo que 24,0% costuma interagir quase todos os dias, 15,6% diariamente e 7,0% interage apenas ocasionalmente.

O comportamento dos turistas, de uma forma geral, é respeitador e agradável, 94,1% e 97,4% dos residentes assim o consideraram, respetivamente.

No que se refere aos gastos dos turistas na Região, 56,9% dos residentes consideram que estes gastam "nem muito nem pouco", 24,5% acham que gastam "pouco" e 9,1% consideram que "gastam muito".

Opinião dos residentes sobre o impacto do turismo na RAM

Percepção dos residentes relativamente ao impacto social do turismo na RAM.

Percepção dos residentes relativamente ao impacto ambiental do turismo na RAM.

Percepção dos residentes relativamente ao impacto ambiental do turismo na RAM.

Relativamente à opinião dos residentes sobre se o alojamento turístico deve crescer ainda mais na Região, a posição geral foi dispersa: 39,1% discordam, 34,2% concordam e 26,7% são neutros.



Opinião geral dos residentes sobre como consideram o turismo na RAM

90,4% da população residente com 18 ou mais anos faz uma apreciação favorável sobre o turismo na RAM.