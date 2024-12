Previsões apontam para a queda de neve nos pontos mais altos da Madeira

As previsões do tempo para esta quarta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são esperados aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que poderão ser de neve nos pontos mais altos.

Vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) de Nor-noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã.

É esperada uma pequena descida da temperatura mínima nas terras altas.

Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 20ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas deverão ser de 14ºC na Madeira e 15ºC na ‘Ilha Dourada’.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, apontando para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. Na capital, o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte, com 2 a 2,5 metros. E, na costa Sul, são esperadas ondas do quadrante Sul, com 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 21/22ºC.