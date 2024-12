"Não há ninguém satisfeito com esta moção, estão todos cabisbaixos", afirmou Jaime Filipe Ramos, dirigindo-se à oposição que vai aprovar a moção de censura.

"Sente-se o incómodo, na cara, nos rostos, nas conversas", diz o líder parlamentar social-democrata que não tem dúvidas de que os proponentes, o CH, "são os primeiros a estar incomodados".

O maior incomodado, garante, "não é o PSD", mas não tem dúvidas de que a população vai saber dar a resposta. Sobretudo aos que rejeitaram o orçamento regional que vai fazer com que obras importantes como o novo hospital e a unidade de saúde do Porto Santo parem, não sejam aplicadas progressões na função pública e não sejam aplicadas as reduções fiscais para os madeirenses.

"Os madeirenses dirão quem tinha e não tinha razão".