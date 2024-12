Turista sente-se mal e fica presa em casa-de-banho

Uma turista com cerca de 20 anos sentiu-se mal ao início da madrugada de hoje, por volta da 1 hora, e caiu na casa-de-banho de um alojamento local, no Caminho do Terço, no Funchal.

A chave da porta terá partido, motivo pelo qual a abertura da porta teve de ser feita por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A estrangeira não chegou a ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.