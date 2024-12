Motociclista cai e fica ferido no Funchal

Um homem de 25 anos sofreu, pelas 15h30 deste domingo, uma queda de moto no Caminho do Arieiro, no Funchal, acabando por ficar ferido.

Com escoriações na zona do joelho e queixas na cervical, o jovem teve de ser assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que realizaram o seu transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a controlar o trânsito.