"Sem estabilidade política isto vai correr mal", garante Albuquerque

"Não tentem enganar as pessoas, com um regime de duodécimos não podemos avançar com as obras", assegura Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional inaugurou, esta tarde, o empreendimentos Residências CORTEL I, em Santo Amaro, no Funchal, uma urbanização construída por uma cooperativa e aproveitou para abordar o momento político.

"Neste momento temos uma situação política que exige responsabilidade aos madeirenses", afirmou o presidente do Governo Regional que voltou a afirmar que, sem orçamento para o próximo ano e com um governo em gestão, há investimentos que vão parar.

Um deles, o novo hospital, não poderá avançar para a última fase, de 200 milhões de euros, o que compromete "500 postos de trabalho".

Na habitação, deu o exemplo de dois empreendimentos, ao abrigo o PRR, um junto à escola da APEL e outro no Tecnopólo, num total de 290 fogos, que também não poderá avançar.

"Se não tivermos estabilidade política, isto vai correr mal", avisa.

Sobre o empreendimento inaugurado, considera que é um exemplo do que deve ser feito no sector da habitação, para conseguir responder às necessidades da classe média. "Temos de retomar, rapidamente, o que aconteceu nos anos 90, a habitação cooperativa no Funchal", afirmou.

Antes, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, afirmou que a habitação é "uma prioridade" para a autarquia e lamentou as alterações feitas ao PDM; pela anterior vereação que retiraram a majoração garantida às cooperativas. "Essa é uma das revisões que vamos fazer", prometeu.

Uma câmara que, diz, tem as portas abertas para os empreendedores. "Não temos portas blindadas para os munícipes".

João Lucas, presidente da cooperativa CORTEL, destacou a importância de criar alternativas de habitação, sobretudo para classe média. Ao todo, as Residências CORTEL I têm 43 fracções, sendo 6 de tipologia T3, 24 T2 e 18 T1.

Defende uma aposta na criação de bolsas de terenos para facilitar os investimentos a custos controlados, bem como a bonificação de linhas de crédito.