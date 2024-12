EUA anunciam morte de 12 terroristas do Estado Islâmico

As forças do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciaram hoje ter morto 12 terroristas do Estado Islâmico (EI) numa ofensiva na Síria que visou campos e operacionais do grupo neste país do Médio Oriente.

"Os ataques contra líderes, operacionais e campos do EI foram conduzidos como parte da missão em curso para interromper, degradar e derrotar o EI, impedindo o grupo terrorista de conduzir operações externas e para garantir que não procure oportunidades para se reorganizar no centro da Síria", segundo o Centcom, num comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

A ofensiva aérea decorreu em zonas controladas pelo antigo regime de Bashar al-Assad e pela Rússia.

"Os danos estão a ser avaliados e não há indícios de vítimas civis", acrescentou o Centcom, cujo general Michael Erik Kurilla afirmou que não permitiria que o EI "se reorganizasse e tirasse partido da atual situação na Síria".

A Síria assinalou domingo uma semana desde a queda de al-Assad após uma ofensiva da coligação liderada pela Organização Islâmica de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS, em árabe) e que inclui fações pró-turcas.

O líder sírio deposto, que governou o seu país com mão de ferro desde a morte do seu pai, Hafez, em 2000, exilou-se em Moscovo, onde hoje negou ter traído o seu povo.