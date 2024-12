Ireneu Barreto reúne hoje com os partidos

Após a aprovação da moção de censura ao XV Governo Regional, esta terça-feira, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, vai ouvir esta quinta-feira, 19 de Dezembro, todos os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira.

As reuniões, que têm lugar no Palácio de São Lourenço começam às 9h30 com o Partido Social Democrata, seguindo-se às do Partido Socialista, do Juntos Pelo Povo (11h30) e do Chega (12h30).

Após pausa para o almoço, as audiências prosseguem às 15h30 com a Iniciativa Liberal e terminam, às 16h30, com o Pessoas-Animais-Natureza.

Após o fim das audiências, Ireneu Barreto fará uma intervenção pública.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

06h00 - Missa do Parto na paróquia do Porto da Cruz presidida por D. Nuno Brás;

06h00 - Missa do Parto na Igreja de São Roque;

06h00 - Missa do Parto dedicado às Bordadeiras de Casa, na Igreja Paroquial de São Gonçalo;

09h00 - Missa do Parto presidida por D. Nuno Brás na Capela Santo António da Mouraria na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - Recepção de cinco novas viaturas eléctricas adquiridas pela Câmara Municipal da Ponta do Sol;



10h00 - Reunião da Câmara Municipal de Santana;

10h00 -Cerimónia de assinatura de protocolos de cedência de viatura entre o Município de Santa Cruz e Polícia de Segurança Pública;

10h00 -No âmbito do projecto SAPIEN – South and Atlantic Pedagogical Innovation & Excellence Network (Centro de Excelência para a inovação pedagógica no Ensino Superior), vai decorrer na Universidade da Madeira (UMa) uma conferência intitulada 'Connections between Education, Research, and Innovation in Sports, Health, and Technology';

11h00 - A Universidade da Madeira (UMa) vai realizar uma aula aberta intitulada 'Turismo Inclusivo - Resultados do 'Inquérito aos Residentes sobre o Turismo na Região'', que será proferida por Paulo Baptista Vieira, director regional de Estatística da Madeira (DREM), entidade responsável pelo estudo;

11h30 - José Manuel Rodrigues recebe em audiência de apresentação de cumprimentos de Natal o comandante do Comando Territorial da Madeira da GNR, o Tenente-Coronel Marco Paulo Pereira Nunes;

14h30 - Reunião por deliberação electrónica da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais;



15h30 - Tribunal de Contas vai entregar a José Manuel Rodrigues os pareceres sobre as Contas da Região Autónoma e da Assembleia Legislativa da Madeira de 2023;

16h30 - A Biblioteca Municipal de São Vicente abre portas à exposição "Mãos Artísticas, Corações de Natal", num conjunto de obras, literalmente, de vários mãos;

17h00 - Nacional - Benfica da II Liga;

19h00 - A Galeria Anjos Teixeira vai exibir um grupo de esculturas ainda inéditas e que constituem um grupo alusivo ao Presépio;

21h00 -Celebrando o espírito da época natalícia, a Banda Militar da Zona Militar da Madeira, vai promover na Sé Catedral do Funchal um Concerto de Natal de cariz Solidário;

Um Natal doce nas Lojas DIÁRIO - Será oferecido um bolo para adoçar o paladar nesta época natalícia.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 19 de dezembro

1843 - É lançada a primeira edição de "Cântico de Natal", de Charles Dickens, em Londres.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas britânicas retiram de Sulva e Anzac, em Gallipoli.

1941 - II Guerra Mundial. Perante alguns reveses, Adolf Hitler demite os chefes militares e assume o comando do exército nazi.

1961 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) institui o Comité Especial para os Territórios Administrados por Portugal e convida os Estados-membros a não prestarem qualquer assistência ao país que possa ser usada contra os povos coloniais.

2000 -O futebolista Luís Figo conquista a Bola de Ouro.

2007 - O Presidente russo, Vladimir Putin, é designado personalidade do ano 2007 pela revista norte-americana Time.

2021 - A comissão política nacional do PSD, liderada por Rui Rio, é eleita com 67,6% dos votos, no 39.º congresso do partido, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

2023 - O Supremo Tribunal do Colorado decide que o ex-Presidente dos Estados, Unidos Donald Trump, é inelegível para as presidenciais de 2024, devido às suas ações durante as eleições de 2020, e determina a retirada do seu nome nas primárias republicanas naquele Estado norte-americano.

Pensamento do dia