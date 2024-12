Conheça a agenda de reuniões de amanhã dos partidos com o Representante da República

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, agendou para amanhã, 19 de Dezembro, uma série de audiências com os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa decorre após a aprovação, na terça-feira, da moção de censura ao XV Governo Regional, publicada hoje no Diário da República.

As reuniões terão lugar no Palácio de São Lourenço e seguem a seguinte ordem:

9h30: Partido Social Democrata (PSD)

10h30: Partido Socialista (PS)

11h30: Juntos Pelo Povo (JPP)

12h30: Chega

13h30: Centro Democrático Social (CDS-PP)

15h30: Iniciativa Liberal (IL)

16h30: Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

Após o término das audiências, o Representante da República fará uma intervenção pública.

A moção de censura aprovada pela Assembleia Legislativa marca um momento decisivo para o futuro político da Madeira e as audiências servirão para avaliar as posições das forças partidárias diante deste cenário de instabilidade governativa.