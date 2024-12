Região tem 32.808 camas em AL e Funchal possui 12.964

Menos legislação e mais duradouras, menos taxas, mais lógica de utilizador/pagador, mais dados, mais informação antecipada, muito mais análise e uma maior compatibilidade entre os planos em vigor. Este foi o resumo do gestor André Barreto à conferência Pensar Futuro que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal que promoveu conjuntamente com o DIÁRIO a temática sobre Alojamento Local.

Uma ocasião para Ricardo Miguel Oliveira, director geral e editorial do DIÁRIO e moderador da iniciativa enumerar dados estatísticos relevantes do sector hoteleiro que rematam.

“Neste momento existem 66.730 camas turísticas, 32.668 são hoteleiras, 9.020 pertencem a hotéis de cinco estrelas, 11.822 de quatro estrelas. No Alojamento Local existem 32.808 camas, o que se confirma uma maioria neste segmento de mercado. No Funchal existem 34.723 camas turísticas, 21.759 são hoteleiras e em Alojamento Local são 12.964, destas, igual ou maior que 10 camas são 2.745”, precisou como ferramenta de auxílio dos que encheram a sala onde normalmente decorrem as assembleias municipais.

João Abel Lucas, o presidente da Mesa da Secção de Alojamento Local da ACIF-CCIM exortou a Câmara do Funchal a auscultar os empresários aquando do novo regulamento que irá proceder “para não dentro de cinco de anos as novas medidas tiveram os reais efeitos pretendidos”.

Ora, Isabel Brazão, directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal prometeu que haverá esse diálogo, de resto, como frisou, tem sido prática por parte da edilidade.