Governo sai da sala durante a intervenção de Rafael Nunes

Nenhum membro do Governo Regional está na sala, quando discursa o deputado do JPP Rafael Nunes.

O deputado faz uma intervenção em que refere os vários casos de "corrupção" que envolvem "mais de metade" dos membros do Executivo.

"Saiam da sala mas saiam também do Governo Regional", diz Rafael Nunes que acusa o Governo Regional de "mentir" ao dizer que a Madeira vai parar com a não aprovação do Orçamento Regional.

Os índices de pobreza, o não cumprimento de promessas como o ferry e outras, foram referidas pelo JPP.

Albuquerque, diz, será o primeiro presidente do Governo Regional a ser "legalmente destituído" com a moção de censura.