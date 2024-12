Mais fiscalização no AL e sem tipificação de estrelas

Foi respondendo uma questão vinda da plateia, de Diogo Costa, que defendeu ser importante fazer uma revisão aos Alojamentos Locais, sobretudo aos mais antigos, que João Abel Lucas, o presidente da Mesa da Secção de Alojamento Local da ACIF-CCIM defendeu uma maior fiscalização por parte da ARAE. Palavras proferidas na conferência Pensar o Futuro que decorre no salão nobre da Câmara do Funchal.

Também o economista André Barreto lamentou a falta de fiscalização no AL mas defendeu que essa fiscalização terá de extensivo à hotelaria onde na sua opinião existem “hotéis velhos” e que devem ser alvo de vistoria. “Se é válido para o Alojamento Local também é válido para a hotelaria”, defendendo que deveria ser a mesma entidade a ter essa competência.

De resto, o gestor hoteleiro manifestou a sua preocupação incide sobre a qualidade do serviço que é prestado pela hotelaria porque a importação de mão-de-obra "diminui a qualidade de que oferecíamos".

Antes João Abel Lucas respondeu a outra questão vinda da plateia que que quem explora o AL “tem de reinvestir” nas propriedades e não defende que deveria uma tipificação de uma ou duas estrelas. “Não faz sentido e não acho que deveria haver”.

Já Teresa Mata, uma empresária lamentou que exista um bom número de AL ilegais que escapam aos impostos gerando concorrência ilegal porque não pagam impostos. Também Helena Valente, que admitiu ter várias unidades, considera não ter a menor dúvida do que o perfil diferente do cliente do AL não substitui o hoteleiro.