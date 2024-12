Hezbollah reconhece que perdeu capacidades com queda de Bashar al-Assad

O líder do Hezbollah libanês admitiu hoje que a sua organização deixou de poder receber fornecimentos militares através da Síria, na sequência da queda do seu aliado Bashar al-Assad, derrubado pelos rebeldes.

"O Hezbollah está a perder (...) uma linha de abastecimento militar através da Síria, mas esta perda continua a ser um detalhe no contexto da ação da resistência" contra Israel, disse Naïm Qassem num discurso transmitido pela televisão, acrescentando que "a resistência deve adaptar-se às circunstâncias".

O Hezbollah, pró-iraniano, apoiou militarmente Bashar al-Assad durante mais de uma década de conflito na Síria.

Na sua declaração, Qassem, disse que ainda é muito cedo para "julgar" os rebeldes que derrubaram Bashar al-Assad, mas espera que os novos governantes do país vizinho decidam cooperar com o Líbano.

"Ajudámos a Síria porque estava na posição da Resistência, mas agora o regime caiu nas mãos de novas forças. Não podemos julgar estas forças até que se estabeleçam e adotem posições claras", afirmou.

"Esperamos que a escolha do novo regime e do povo sírio seja a cooperação entre os dois povos e os dois governos da Síria e do Líbano", acrescentou.