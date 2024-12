Rua das Fontes “deveria estar aberta 24 horas”

“Há uns anos ninguém ia [à Zona Velha]. Era uma zona de medo”, começou por apontar Dário Silva, do Grupo Café do Teatro. Na opinião deste empresário da noite “hoje em dia, a Zona Velha está como as grandes cidades da Europa”. Garante que da parte dos estabelecimentos do seu Grupo não há registo de “nenhum problema de barulho, de ruído. Ali nunca tivemos nenhuma queixa para os nossos estabelecimentos”, afirmou.

Sobre o controverso abaixo-assinado a favor da ‘noite na Zona Velha’, garante ser “verdade” as assinaturas de quem subscreveu o documento, lamentando que tenha havido “pressões” de outros moradores, inclusive “ameaçaram” algumas das subscritoras residentes.

Dário Silva puxou para o tema a noite na Rua das Fontes, para contestar as recorrentes notícias que associam rixas frequentes à dita rua.

Na opinião deste empresário ‘as Fontes’ “é uma rua que devia estar aberta 24 horas, porque não tem moradores, não há queixas de ruído”, justificou.

Ainda sobre a actividade nocturna nesta rua admitiu que, quanto muito, “pode haver ali alguma coisa, mas é desacatos, mas isso tem a ver com segurança, com a PSP”. Aproveitou para esclarecer que os empresários dos bares na Rua das Fontes já pediram reforço de policiamento à PSP, “nós empresários até pagávamos, assumíamos o custo”, mas alega que a resposta da PSP é que “não havia efectivo suficiente para tal”.

Garante que “nestes últimos meses nada tem havido ali na Rua das Fontes. As confusões não são dentro dos bares. As confusões não na rua”.

Aproveitou para esclarecer que o caso de rixa desta madrugada que foi notícia esta manhã, “não foi na Rua das Fontes. Foi na Avenida do Mar. Foi um assalto ou qualquer coisa assim e disseram logo que tinha sido na Rua das Fontes, que é mentira”, garante.