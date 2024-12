Mortágua acusa Governo de estar a afundar o Serviço Nacional de Saúde

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, acusou hoje o Governo de estar a "afundar" o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao "entregar parte do mesmo a hospitais privados e misericórdias, onde o PSD tem interesses".

"Este governo está a afundar o SNS. E é o próprio governo que o diz. Vai esgotar o SNS até ao fim das suas capacidades. Por outras palavras, o Governo vai esmifrar o SNS e os seus trabalhadores até não poder mais. E quando não puder mais, vai empurrar para privados como já está a fazer", disse Mariana Mortágua à margem de um encontro com a coordenadora das Comissões de Trabalhadores da Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.

"O que o Governo está a fazer é entregar uma parte do SNS a misericórdias e hospitais privados, misericórdias nas quais o próprio PSD tem interesses, e misericórdias, nas quais os dirigentes do PSD têm lugares de destaque nos órgãos sociais", frisou a coordenadora do BE.

Mariana Mortágua comentava as conclusões de um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) sobre a concorrência na área hospitalar não pública, que foi divulgado hoje e que abrangeu 92 hospitais e 113 unidades de ambulatório dos setores privado e social detidos por 57 operadores, segundo o qual os hospitais privados estão a registar um "crescimento significativo" de importância há mais de 10 anos no sistema de saúde nacional, com a sua despesa corrente a ser cada vez mais suportada diretamente pelas famílias.

"Há um `lobby´ do PSD a norte que está a dirigir a política de saúde e que está a dirigi-la para o setor privado, onde esse `lobby´ tem interesses, e para muitas misericórdias do país. Isto é afundar o SNS e não tenhamos nenhuma dúvida", disse Mariana Mortágua, defendendo que "é preciso reverter este caminho".

"O Governo governa para uma minoria, governa para uma elite. É um governo que aparece a estender as concessões de aeroportos e de portos, mas que não quer saber de despedimentos de centenas de pessoas no setor automóvel; é um governo que baixa os impostos às grandes empresas e uma parte das pessoas não consegue aceder a uma habitação, não consegue pagar uma casa; é um governo que está a garantir negócio de saúde a hospitais privados, a clínicas privadas, mas que é incapaz de negociar com profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, uma carreira que permita que os concursos não fiquem vazios e que o SNS possa prosperar. O governo faz escolhas políticas e essas escolhas políticas são escolhas de uma minoria, de uma elite. E isso tem sido visível em várias áreas de governação", concluiu Mariana Mortágua.