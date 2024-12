GNR recebe veículos e equipamentos num valor de cerca de 10 milhões de euros

A Guarda Nacional Republicana recebeu hoje 253 veículos, 30 bicicletas e 875 alcoolímetros, num investimento de cerca de 10 milhões de euros em equipamento que será distribuído ao longo da semana pelo dispositivo da corporação espalhado pelo país.

Na cerimónia de entrega das viaturas e equipamentos, que decorreu no Comando-Geral da GNR, em Lisboa, a ministra da Administração Interna afirmou que estes meios vão "revigorar vários domínios da atividade operacional da Guarda, tais como o patrulhamento territorial, programas especiais e policiamento comunitário, investigação criminal, atividades de emergência, proteção e socorro e área de prevenção da sinistralidade e segurança rodoviária".

"Hoje estamos a concretizar mais um passo da estratégia do Governo e de um dos objetivos prioritários do Ministério da Administração Interna", disse Margarida Blasco.

Segundo a governante, a GNR efetuou quase 63 milhões de quilómetros em patrulhamentos no ano passado, que "impõem um enorme desgaste ao parque automóvel, sendo este essencial para a resposta célere e eficaz às ocorrências e às inúmeras solicitações policiais".

Margarida Blasco salientou que o Governo tem como objetivos "solucionar as situações mais críticas, como a falta de equipamentos e degradação e falta de viaturas policiais", além da melhoria das infraestruturas e da valorização das carreiras, um processo que será retomado no início do ano com novas negociações com os sindicatos da PSP e associações da GNR.

Segundo a GNR, 249 viaturas e 875 alcoolímetros foram adquiridos através da Lei de Programação de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, aprovada pelo anterior Governo e que se prolonga até 2026, quatro carros para a Unidade Especial de Proteção e Socorro através do Plano de Recuperação e Resiliência e 30 bicicletas através do orçamento da Guarda Nacional Republicana.