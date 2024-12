Cristina Pedra apresenta orçamento de 150 milhões de euros

A presidente da Câmara Municipal do Funchal deu início ao debate do Orçamento e Grande Opções do Plano para 2025 que está em discussão na Assembleia Municipal. Um orçamento com um valor total de 150 milhões de euros, dos quais 50 milhões são de investimento. Um orçamento que tem um aumento de 9 milhões de euros face a 2024.

Cristina Pedra destaca a área social, que teve um aumento de 159% face a 2021. As medidas incluem apoio à creche, à natalidade, aos medicamentos, o Subsídio Municipal do Arrendamento, bolsas de estudo que "passaram de 4 milhões, em 2021 para 11 milhões de euros. em 2025".

Na habitação destaca a construção de 180 novos fogos, assim como da renovação dos bairros sociais. Com apoios do PRR, serão disponibilizados 33,7 milhões de euros destinados à construção de novas habitações sociais.

Serão disponibilizadas 3,5 milhões de euros para asfaltagem e a maior obra, a ETAR no Lazareto, representa um investimento de 17,5 milhões de euros.

Este é o último orçamento desta vereação, uma vez que no próximo ano terão lugar eleições autárquicas.