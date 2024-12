Depressão Dorothea passará a oeste da Madeira este domingo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera, através de um comunicado enviado, refere que Dorothea é o nome da depressão que deverá estar centrada a oeste da Madeira este domingo, dia 15.

"Esta depressão terá um deslocamento lento para norte pelo que se prevê que não se aproxime deste arquipélago. No entanto, as condições meteorológicas irão alterar-se na Madeira, sobretudo nos dias 15 e 16, com o aumento da intensidade do vento, a ocorrência de chuva, mais intensa na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira, e o aumento da agitação marítima na costa sul e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional", refere.

O vento do quadrante sul irá soprar com rajadas até 70 km/h, em especial nas terras altas da ilha da Madeira, amanhã, podendo aumentar para 95 km/h nas terras altas e 75 km/h na restante região, no dia 16. A precipitação poderá ocorrer com mais intensidade na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira, em particular este domingo.

"A agitação marítima na costa sul, durante os dias 15 e 16, irá ser do quadrante sul até 2,5 metros de altura significativa. Foram emitidos avisos meteorológicos de rajada máxima e de precipitação, no entanto, tendo em conta a situação meteorológica, há que considerar que uma pequena alteração no movimento esperado para esta depressão pode originar uma alteração na previsão meteorológica emitida, pelo que se aconselha o acompanhamento de futuras atualizações dos avisos meteorológicos", conclui.