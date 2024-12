CDU lamenta que PSD/CDS tenham chumbado proposta para reforço de 10 milhões de euros para habitação, acessibilidades e esgotos

A CDU apresentou uma proposta de resolução na Assembleia Municipal do Funchal, para o reforço em 10 milhões de euros para melhorar as condições de vida dos funchalenses, reforço esse que permitiria à câmara resolver muitos problemas das populações.

"As verbas propostas permitiriam a construção de mais habitação, de acessibilidades em zonas esquecidas do concelho e garantir saneamento básico para todos, proposta esta inviabilizada pelo PSD/CDS que votaram contra como também o PS, o MPT e o BE abstiveram-se", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "a maioria dos deputados desta Assembleia não quiseram resolver o problema das populações e rejeitaram as suas justas reivindicações".

E conclui: "As populações do Funchal podem continuar a confiar na CDU, na defesa intransigente dos seus direitos e das suas justas reivindicações".