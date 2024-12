Ana Sousa destaca importância de capacitar pessoas com deficiência

No final da tarde desta segunda-feira, 16 de Dezembro, a Assembleia Legislativa da Madeira serviu de palco a um concerto de Natal muito especial, promovido pela banda 'Rabuçados de Funcho', o mais recente grupo musical da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM).

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, que marcou presença no evento, em representação do Presidente do Governo Regional, destacou a importância de capacitar pessoas com deficiência.

“São momentos como este que servem para mostrar o trabalho exemplar de projectos como os 'Rabuçados de Funcho' com a capacidade e o talento de mostrar à sociedade que, mesmo na diferença e na adversidade, há sempre um mundo de possibilidades através da capacitação das pessoas com deficiência", sublinhou Ana Sousa.

A governante enfatizou que este espectáculo "repleto de momentos que encheram a plateia e que mostram o verdadeiro espírito desta época natalícia", serviu para “através da arte musical, e do talento destes músicos, sensibilizar a sociedade e os organismos públicos e privados para a capacitação, reabilitação, autonomia e plena inclusão social”.

“É na senda deste excelente trabalho que tem sido desenvolvido junto das pessoas com deficiência que o Governo Regional continua a apostar, como o caminho a seguir nas políticas de inclusão e projectos como este, podem sempre contar com o apoio do Governo Regional", rematou.