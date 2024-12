Associação Madeira Friends financia reflorestação de área de 10.000 m2 no Funchal

A Associação Madeira Friends, que integra a comunidade de nómadas digitais e estrangeiros na região, vai reflorestar uma área de 10.000 metros quadrados, no Palheiro Ferreiro, no Funchal, no âmbito de um protocolo celebrado com o Governo Regional.

O objetivo do protocolo, hoje assinado pela associação Madeira Friends e pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da região, é mitigar os efeitos das alterações climáticas e promover o sequestro de carbono.

O projeto inclui atividades como limpeza de mato, plantação de espécies indígenas, rega e manutenção da área por um período mínimo de cinco anos, assim como ações de sensibilização e promoção de boas práticas ambientais.

"O IFCN e a Madeira Friends reconhecem a importância de concretizar em cooperação o projeto de reflorestação de uma parcela de um prédio rústico sito no Palheiro Ferreiro a par de outras ações a promover em prol da sustentabilidade ambiental, tendo subjacente a preocupação comum das alterações climáticas da Terra", é salientado no documento.

Ao IFCN cabe colaborar com a Madeira Friends e desenvolver ações conjuntas de sensibilização, enquanto a associação tem de fazer a reflorestação e garantir, "por um período não inferior a cinco anos, a realização das operações silvícolas".

Os custos do projeto são integralmente financiados pela associação.