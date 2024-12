Tem a associação SANAS meios operacionais no Funchal?

Na tarde deste sábado, foi notícia nas edições online dos órgãos de comunicação social da Madeira, que a associação de socorro no mar SANAS havia sido activada para rebocar uma embarcação, que, pela acção do mar, se libertara da amarração e se encaminhava para terra.

O próprio SANAS divulgou nas redes sociais que, devido a ondulação e vento forte, foi empenhada a embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, havendo a expectativa de que conseguisse, a tempo, passar cabo e retirar a embarcação afectada do local onde se encontrava.

"Enfrentado condições desafiadoras, o SANAS103 foi activado e, na chegada ao local, já nada conseguia fazer para salvaguardar e rebocar a embarcação para local seguro, ficando a Polícia Marítima a tomar conta da ocorrência.”

Perante a notícia destes factos, um leitor do dnoticias.pt questionou a activação dos meios de Santa Cruz em vez dos do Funchal. Outro leitor colocou a hipótese de os do Funchal estarem a ser usados e, por isso, impor-se o empenhamento dos da estação de Santa Cruz.

Mas, terá o SANAS meios operacionais do Funchal, como sugerem os leitores?

O apuramento da veracidade afirmação implícita, no comentário de Ricardo P., vai passar por análise documental e pela audição de alguém ligado à associação em causa.

No sítio da Internet do SANAS, existe informação que pode levar a crer que a instituição dispõe de centros idênticos em Santa Cruz, Funchal e Porto Moniz. São referidas estações salva-vidas nos três locais, mais uma indicação de um Centro de Salvamento Costeiro.

No entanto, ao pedirmos esclarecimentos adicionais a um membro da instituição, a pessoa esclareceu-nos que os meios operacionais estão sediados em Santa Cruz e no Porto Moniz, ficando no Funchal o centro administrativo. Logo, o SANAS não dispõe de meios operacionais no Funchal.

A localização de um centro salva-vidas em Santa Cruz e não no Funchal deve-se à localização do aeroporto. A infra-estrutura tem de dispor de tal serviço para poder operar de forma segura e certificada.

Apesar do que aqui afirmámos, o Funchal tem sediados meios operacionais de busca e salvamento no Mar. São da responsabilidade da Marinha, que gere o sistema. Por isso, se para uma acção na zona do Funchal é activado o SANAS, isso resulta de uma opção da Marinha e não de uma vontade do próprio SANAS.

Acresce a tudo isto o facto de, em breve (dentro de meses), a Madeira poder vir a contar com mais meios operacionais.

Frederico Resende, que lidera o SANAS, em Maio explicou ao DIÁRIO que as duas embarcações ARUN, adquiridas em 2003, poderão vir a entrar ao serviço do SANAS, depois de recuperadas e modernizadas. Uma delas nunca esteve operacional, a outra esteve até há mais de dois anos, quando foi identificada a necessidade de proceder a uma revisão profunda e cara.

Assim, conforme aqui explicado, é falso que o SANAS tenha meios operacionais no Funchal e tenha recorrido aos de Santa Cruz para a missão que lhe foi atribuída ontem no Funchal, como está implícito na afirmação dos leitores do DIÁRIO