Pelo menos mais 79 pessoas chegam de barco às Canárias

Pelo menos 79 pessoas a bordo de um barco conseguiram chegar hoje à ilha de El Hierro, no arquipélago das Canárias, apesar do aviso vermelho devido aos fortes ventos, disseram as autoridades espanholas.

O barco, ocupado por 79 pessoas de origem subsaariana - incluindo cinco mulheres e um menor - foi resgatado pela tripulação do navio Salvamar Adhara e do LS Mike 02, da Cruz Vermelha.

La tripulación de la Salvamar Adhara y LS Mike 02 de @CruzRojaProvTfe han acompañado esta madrugada a un cayuco a 2 millas de La Restinga con 79 personas subsaharianas, de ellas 5 mujeres y 1 menor. A las 2:35h local iniciaba el desembarco #SalvamentoMariitmo pic.twitter.com/zNkdKOhH6m — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) December 16, 2024

A embarcação, localizada a 3,7 quilómetros da costa das Canárias, estava a enfrentar fortes ondas e ventos intensos.

Os ocupantes do barco desembarcaram às 02:35, (a mesma hora em Lisboa), na ilha de El Hierro.

As ilhas ocidentais do arquipélago das Canárias estão em alerta máximo devido aos ventos com mais de 100 quilómetros por hora que estão a ser registados desde domingo.