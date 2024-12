Seis migrantes mortos a bordo de embarcações precárias nas Canárias

Seis pessoas morreram nas últimas horas ao largo das Canárias, quando se encontravam a bordo das quatro embarcações precárias que chegaram à ilha de El Hierro com um total 284 ocupantes, nas últimas horas.

As balsas tinham zarpado há quatro dias da Mauritânia, disseram os serviços de emergência de Espanha.

A primeira destas quatro embarcações com migrantes chegou a La Restinga, arquipélago espanhol das Canárias, assistido pelo navio Adhara às 21:18 de terça-feira com 67 pessoas a bordo: 46 homens, nove mulheres e 12 menores do Mali, Egito, Senegal e Guiné-Bissau.

A segunda balsa chegou às 23:10 de terça-feira, depois de ter sido resgatada pelo Adhara quando se encontrava a 15 quilómetros de El Hierro.

Também tinha partido há quatro dias da capital da Mauritânia e levava a bordo 74 pessoas provenientes do Mali, do Senegal e da Costa do Marfim: 69 homens, três mulheres e duas crianças.

A terceira embarcação precária chegou à ilha mais ocidental do arquipélago das Canárias às 00:15, com 81 homens do Mali, Senegal, Bangladesh e Gâmbia, cinco dos quais mortos, que também tinham partido de Nouakchott.

À chegada ao porto, 12 migrantes foram transportados para o hospital da ilha e outros 12 receberam assistência médica no local de desembarque.

A quarta embarcação precária foi assistida quando navegava a 93 quilómetros ao largo de El Hierro pelo navio Polimnia sendo que um dos 62 ocupantes (oriundos do Mali, Gâmbia, Mauritânia e Senegal) chegou morto.