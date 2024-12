'Chumbo' do Orçamento inviabiliza redução do IRS em Janeiro, lamenta CDS

O CDS lamenta que a redução de impostos, nomeadamente do IRS, já não vá ser aplicada no início do próximo ano, devido à rejeição do Orçamento da Região. A posição foi manifestada num comunicado remetido, ao início, desta tarde às redacções.

Os centristas recordam que negociaram com o Governo uma baixa de 30 por cento no sexto escalão, de 15% no sétimo, de 9% no oitavo e de 3% no nono, mas "a partidarite e a politiquice de determinadas forças foi superior aos interesses dos madeirenses", criticam.

"Esta descida do IRS, compatibilizada com um aumento dos salários médios, superiores à inflação, iria recuperar os rendimentos da classe média", argumenta o CDS, acrescentando que "com o chumbo do Orçamento fica também comprometido o aumento do subsídio de insularidade e inviabilizado o aumento do Complemento Regional para os Idosos, com pensões mais baixas".

"Estas são algumas das medidas, muito positivas para os cidadãos, que ficam a aguardar uma clarificação política que poderá levar muitos meses. Se o Orçamento tivesse sido aprovado entrariam em vigor a 1 de Janeiro", reforçam os centristas.

"Infelizmente, a irresponsabilidade e a sede de poder de alguns partidos impossibilita a melhoria da vida de dezenas de milhares de madeirenses e porto-santenses. Ficamos todos a perder com a não aprovação do Orçamento e o Plano de Investimentos para 2025, fica comprometido, assim como o aproveitamento dos fundos europeus e do PRR", conclui o partido na mesma nota.