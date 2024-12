Portugal conhece sexta-feira os dois caminhos na qualificação para o Mundial2026

Portugal conhece na sexta-feira os dois caminhos possíveis na fase de qualificação europeia para o Mundial2026 de futebol, num novo formato de 12 grupos devido ao alargamento da competição para 48 seleções, 16 delas da Europa.

Devido à participação na fase a eliminar da Liga das Nações, em março de 2025, a colocação da seleção nacional num agrupamento de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo só ficará definido nessa altura, dependendo se ultrapasse ou não a Dinamarca nos quartos de final.

O sorteio, que vai decorrer em Zurique, na Suíça, a partir das 11:00 (hora em Lisboa), vai para já apontar Portugal, que está no Pote 1, para dois grupos, ficando a colocação final confirmada apenas após o duelo com os escandinavos.

Pela primeira vez, a qualificação foi alargada a 12 grupos, seis com cinco seleções e outros seis com apenas quatro.

Caso vença a Dinamarca e consiga um lugar na 'final four' da Liga das Nações, é certo que a equipa de Roberto Martínez vai ficar num agrupamento com apenas quatro equipas e que fará a fase de apuramento apenas em setembro, outubro e dezembro do próximo ano.

Se perder com os dinamarqueses, Portugal arrisca a cair para um grupo com cinco seleções, embora um de quatro ainda seja possível, podendo iniciar o caminho para o Mundial de Estados Unidos, Canadá e México logo em junho.

Um grupo de cinco seleções incluirá sempre uma equipa frágil e do Pote 5, o último, composto por Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein e São Marino.

A campanha na Liga das Nações, em que venceu o Grupo A1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia, também já serviu para a seleção nacional ter lugar garantido na fase de play-off, caso não consiga a qualificação direta ou o segundo lugar no seu agrupamento.

Para já, certo é que Portugal vai evitar Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça e Áustria na qualificação, já que foram colocados igualmente no pote dos cabeças de série.

No Pote 2, a Suécia, de Gyokeres, a Turquia, de Kokçu e Akturkoglu, a Sérvia e a Noruega, de Haaland, prometem ser adversários complicados, acontecendo o mesmo com Escócia, Eslovénia e Geórgia no terceiro.

Os eslovenos foram responsáveis pela primeira derrota de Roberto Martínez como selecionador português, em março deste ano, num particular (2-0), e complicaram muita a vida lusa nos oitavos de final do Euro2024 (0-0 após prolongamento, 3-0 nas grandes penalidades). Já os georgianos, também no Europeu, ainda na fase de grupos, bateram a seleção nacional por 2-0.

No Pote 4, o principal objetivo de Martínez deverá ser fugir às longas viagens, como ao Cazaquistão ou Azerbaijão, equipa liderada por Fernando Santos, seu antecessor no cargo de selecionador português.

De acordo com o calendário da FIFA, a fase de qualificação europeia arranca em 21 de março de 2025 e termina em 18 de novembro do mesmo ano. O play-off terá lugar entre 26 e 31 de março de 2026.

O Mundial2026 vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, sendo coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Potes do sorteio da qualificação europeia para o Mundial2026:

- Pote 1: Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Itália, Alemanha, Croácia, Suíça, Dinamarca e Áustria.

- Pote 2: Ucrânia, Suécia, Turquia, País de Gales, Hungria, Sérvia, Polónia, Roménia, Grécia, Eslováquia, República Checa e Noruega.

- Pote 3: Escócia, Eslovénia, Irlanda, Albânia, Macedónia do Norte, Geórgia, Finlândia, Islândia, Irlanda do Norte, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Israel.

- Pote 4: Bulgária, Luxemburgo, Bielorrússia, Kosovo, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia, Chipre, Ilhas Faroé, Letónia e Lituânia.

- Pote 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein e São Marino.