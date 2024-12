Google divulga apanhado dos temas mais pesquisados no seu motor de busca

Se não se recorda do que pesquisou na internet no ano que está prestes a findar, não faz mal, porque a Google tratou do assunto.

Na terça-feira, a Google divulgou a sua publicação anual "Year in Search" ("O Ano em Buscas"), centrada nos motivos mais frequentes de pesquisa no seu motor de busca homónimo em 2024.

Os resultados mostram uma subida do recurso a este instrumento, em relação ao ano anterior, para obter informação em assuntos que vão de relevantes assuntos de notícias, como eleições, até a populares canções ou atletas e inesquecíveis momentos da cultura pop, pesquisados á escala mundial.

Mas nas tendências globais de pesquisa destacam-se os temas desportivos, designadamente os relacionados com futebol e críquete.

Nestes temas, a Copa América predominou, seguida Liga dos Campeões Europeia e a Taça do Mundo de Críquete T20.

Entretanto, as eleições presidenciais nos EUA lideraram as buscas específicas por informação à escala mundial. Seguiram-se os temas do calor excessivo e dos Jogos Olímpicos.

Na categoria das pessoas, os nomes mais procurados foram os de Donald Trump, da princesa de Gales, Catherine, de Kamala Harris e do boxista argelino Imane Khelif. Entre as pessoas que faleceram no que vai deste ano, os nomes mais procurados foram de Liam Payne, Toby Keith e O.J. Simpson.

No mundo do entretenimento, o filme "Inside Out 2", da Disney e Pichar, foi o mais procurado.

Mas tudo isto é apenas o topo do icebergue. A Google disponibiliza informação específica por países e tendências dos anos anteriores, nas edições desta publicação disponibilizadas em linha.

A empresa californiana coligiu os resultados das pesquisas feitas entre 01 de janeiro e 23 de novembro deste ano.

A Google não é a única a publicar um apanhado anual das principais tendências do ano. A Spotify Wrapped, por exemplo, tal como as palavras do ano, identificadas pela Collins Dictionary e Merriam-Webster's, oferecem reflexões adicionais sobre 2024.