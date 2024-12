Euro recua com a confirmação de subida da inflação na Alemanha

O euro caiu hoje face ao dólar, depois de ter sido confirmado que a inflação na Alemanha aumentou duas décimas em novembro em relação ao mês anterior e ficou em 2,2%.

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0517 dólares, quando no dia anterior negociava a 1,0571 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0527 dólares.

Hoje foi anunciado que a inflação homóloga na Alemanha subiu para 2,2% em novembro, após ter descido nos três meses anteriores.

De acordo com a agência federal de estatística alemã (Destatis), que confirmou os dados provisórios publicados no final do mês passado, o aumento dos preços dos serviços, que se mantêm acima da média, continuou a impulsionar a inflação em novembro.

Os investidores aguardam a reunião de política monetária do BCE na quinta-feira, à espera de uma nova descida das taxas de juro e de previsões económicas atualizadas.

Divisas.............terça-feira...........segunda-feira

Euro/dólar..........1,0517................1,0571

Euro/libra..........0,82476..............0,82744

Euro/iene............159,87...............159,91

Dólar/iene...........152,01...............151,27