Duas centenas de activistas climáticos detidos em Berlim em acção de protesto

Mais de 200 ativistas climáticos foram hoje detidos em Berlim, quando protestavam contra um evento e contra empresas do setor do gás.

A polícia berlinense confirmou à Efe que deteve os ativistas do quadro dos protestos que começaram logo na primeira hora da iniciativa.

"Detivemos 203 pessoas. Fizemos ainda 152 queixas por alteração de ordem pública, 36 por coação e quatro por danos materiais", informou a polícia, na sua conta na rede social X.

A polícia descreveu o ocorrido como "distúrbios", onde houve "delitos".

O hotel onde decorre o evento, situa-se perto da Porta de Brandeburgo.

"O edifício do hotel foi pintado e atacado. Além disso, os nossos agentes foram atacados e 10 ficaram feridos", detalhou a polícia.

Alguns dos manifestantes colaram-se a veículos e ao chão frente ao hotel.

Os organizadores da conferência classificaram-na como "o local de encontro dos líderes mais importantes do GNL (gás natural liquefeito), do gás e dos combustíveis renováveis de toda a cadeia de valor mundial".

A capital alemã acolhe esta iniciativa depois de o país do chanceler Olaf Scholz ter apostado no GNL para substituir as importações do gás russo, abandonadas depois da invasão da Ucrânia pelas tropas russas em fevereiro de 2022.