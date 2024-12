Alunos do 'Liceu' realizam visita de estudo a Berlim

Dezoito alunos da Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu), acompanhados por Marco Rebelo, Isabel Barros e outros docentes, participam, durante esta semana, numa visita de estudo a Berlim. Um projecto educativo iniciado em 2010.

"Inicialmente dirigido a alunos de Alemão, este projecto foi alargado para poder incluir alunos dos restantes cursos. Os objectivos são claros - para além de desenvolver as competências linguísticas em alemão, esta viagem promove o desenvolvimento pessoal e de autonomia e possibilita o contacto com outras culturas, assim como a consolidação de factos da história moderna europeia, com um foco especial em Berlim e na Alemanha", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "O programa em Berlim é diversificado e completo. Inclui visitas a locais de grande importância histórica e cultural, como o parlamento alemão e o campo de concentração de Sachsenhausen, o memorial do Holocausto, a Torre de Televisão e o Estádio Olímpico.

"Por outro lado, a visita ao Museu Ikono, ao Museu da Madame Tussaud, ao Aquário Sea & Life e ao Jardim Zoológico de Berlim proporcionam momentos de lazer e diversão. A visita torna-se ainda mais especial com a ida aos tradicionais mercados de Natal espalhados pela cidade", concluiu.