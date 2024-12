André Ventura “não sabe o que é autonomia”

“Ele não sabe o que é autonomia” foi a resposta de Miguel Albuquerque ao desafio hoje lançado por André Ventura ao líder do PSD, Luís Montenegro, no sentido de afastar Albuquerque, considerando que o presidente do Governo Regional da Madeira "já não tem condições" para continuar no cargo.

“Ele manda aqui no Chega, porque estes militantes aqui do Chega são ‘uns paus mandados’ do André Ventura”, contra-atacou Albuquerque, que avisa o líder nacional do Chega que “aqui na Madeira quem manda são os madeirenses”.

Mas mais do que isso, sustenta que “o PSD tem uma coisa chamada autonomia estatutária. Portanto, a mim ninguém manda recadinhos, muito menos esses sermões moralistas que ele gosta de aplicar. Ele que aplique esses sermões moralistas lá e não venha para cá com conversa fiada”, disse.